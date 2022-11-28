«أرض مصر للصوامع ‏والتخزين».. التموين تنشئ شركة جديدة

وأكد الوزير أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التى ترتبط بها من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
وأشار إلى أن الشركة الغرض من إنشائها أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك أعمال التخزين، خصوصا الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية المهمة التى تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
وشدد وزير التموين على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل جيد بما يحقق ربحية تخدم فى النهاية المواطن وتحافظ على توافر السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد.
ومن جانبه، أكد شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن رأس مال الشركة النقدى المرخص به بقيمة 500 مليون جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنية بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك الزراعي المصرى، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله أولى.
وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة القابضة بـ82 هنجرا والبنك الزراعى بـ72 شونة، والمرحلة الثالثة تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أرض بعد توفيق أوضاع ملكيتها من قبل البنك الزراعى المصرى - الهيئة العامة للسلع التموينية.
من جانبه، أشاد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، بالجهود التى تبذلها وزارة التموين للحفاظ على أصولها خصوصا الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.
ووجه فاروق الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية، على دعمه لكل المشروعات ودعمه على التعاون البناء بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة وحسن إدارتها ليعود فى النهاية العائد للمواطن.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي سيتم ادارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على كل الأطراف المعنية ولا سيما فى الأنشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.
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