معهد القلب القومى يستضيف فريقا عالميا لجراحات الأطفال والعيوب الخلقية

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يأتى ذلك فى إطار سعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمواكبة أحدث التقنيات التى توصل إليها العلم الحديث فى مجال طب وجراحة أمراض القلب، والاستفادة من وجود الكوادر الطبية المتخصصة بالمعهد القومى للقلب، والذى يعد الصرح الطبى الرائد بمصر والشرق الأوسط، والدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئة بأن المعهد ومن خلال بروتوكولات التعاون المشترك مع كبريات الجامعات العالمية.
وأفاد الدكتور محمد عبد الهادى عميد المعهد القومى للقلب أن الزيارة استمرت ليومين 26 و27 نوفمبر لتدريب الأطباء على جراحات القلب للأطفال ذوى العيوب الخلقية المعقدة، وذلك رغبة من المعهد فى توفير هذه التقنية لجميع المرضى مجانا، وسيتم خلال الزيارة تأهيل على الأقل 4 أطباء قادرون على تقديم هذه التقنية للمرضى، على أن تتوالى مثل هذه الزيارات لتأهيل أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء، لتحقيق سياسة تعاقب الأجيال المميزة والتى تنتهجها الهيئة.
وأضاف الدكتور محمود مازن رئيس أقسام الجراحة بالمعهد بأنه تم خلال الزيارة إجراء 4 جراحات يوميا وسبق ذلك محاضرات نظرية ومناقشة الحالات التى سيتم إجرائها، كما تم بث الجراحات أثناء إجراؤها بقاعة المعهد الكبرى (قاعة الدكتور حسونه سبع) لزيادة التفاعل والتمكن من الاستفادة من الخبرات أثناء الجراحة ومناقشة الجراحين فى التكنيك الجراحى وتحقيق الهدف المرجو من تواجد هذا الفريق العالمى المتميز.
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