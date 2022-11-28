جامعة قناة السويس تستقبل «الأسبوع الثقافى للسفارات اللاتينية».. غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة - فى بيان اليوم الاثنين - أن الأسبوع الثقافى يضم معرضا للصور الفوتوغرافية؛ للتعبير عن التقاليد والعادات اللاتينية والملابس الشعبية والفولكلورية والمهرجانات فى دول القارة اللاتينية.

ومن المقرر أن يلتقى سفراء الدول - خلال الزيارة - محافظ الإسماعيلية شريف بشارة، ورئيس الغرفة التجارية، كما سيزورون هيئة قناة السويس، والمنطقة الحرة بمدينة الإسماعيلية.

يرافق السفراء كل من: السفير دكتور حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية.