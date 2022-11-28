أداة للتمويل المبتكر.. «الوزراء» ينشر فيديو عن تاريخ الصناديق السيادية

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فيديو بعنوان "الصناديق السيادية"، يلقى فيه الضوء على تاريخ نشأة الصناديق السيادية -إحدى أدوات التمويل المبتكر-.







وبحسب الفيديو، ظهر أول صندوق سيادى فى الكويت، فى 1953 بغرض استثمار إيرادات النفط، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ثم صندوق معاشات التقاعد الحكومى بالنرويج عام 1990، وصندوق مبادلة بأبو ظبى عام 2002، وبلغ عددها نحو 172 صندوقا سياديا حتى عام 2022.

وأوضح المركز، أن الهدف من إنشاء الصناديق السيادية تحقيق 3 أهداف، فيما يلى:



• الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار.



• الادخار لتحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة.



• التنمية لتحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، والتشغيل، وغيرها.