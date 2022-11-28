وبحسب الفيديو، ظهر أول صندوق سيادى فى الكويت، فى 1953 بغرض استثمار إيرادات النفط، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ثم صندوق معاشات التقاعد الحكومى بالنرويج عام 1990، وصندوق مبادلة بأبو ظبى عام 2002، وبلغ عددها نحو 172 صندوقا سياديا حتى عام 2022.
وأوضح المركز، أن الهدف من إنشاء الصناديق السيادية تحقيق 3 أهداف، فيما يلى:
• الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار.
• الادخار لتحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة.
• التنمية لتحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، والتشغيل، وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أداة للتمويل المبتكر.. «الوزراء» ينشر فيديو عن تاريخ الصناديق السيادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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