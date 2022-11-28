مصر تناقش نقل تجربة اليابان فى التعليم الفنى والتكنولوجى «KOSEN»

جدة - نرمين السيد - وأعرب د.أيمن عاشور عن ترحيبه وسعادته بالتعاون مع الجانب اليابانى فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى، مؤكدا حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية فى هذا المجال، مشيرا إلى الأولوية التى تعطيها الوزارة لدعم الجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنى.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أهمية نقل الخبرة اليابانية فى التعليم الفنى والتكنولوجى لمصر بما يسهم فى تخريج طلاب مؤهلين للعمل مباشرة فى سوق العمل ومجهزين بالمهارات والقدرات التى تؤهلهم للمنافسة محليا ودوليا، فضلا عن دعم وتطوير الصناعة المصرية.



ولفت وزير التعليم العالى إلى مجالات التعاون مع الجانب اليابانى، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E - JUST، مشيدا بهذا المشروع التعليمى الضخم، كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، لافتا إلى مساهمة الجامعة البناءة فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى بمصر.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية دعم علاقات التعاون مع اليابان فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى باعتبارها من أهم الدول الصناعية التى تهتم بتطوير الصناعة وتنمية قدرات شبابها، مشيرا إلى تجربة إنشاء المدارس اليابانية فى مصر، والتى تعد من أهم مجالات التعاون بين مصر واليابان فى قطاع التعليم.

واستعرض د.هانى هلال إمكانية تطبيق البرنامج اليابانى فى التعليم الفنى والتكنولوجى KOSEN بمصر، والذى يقدم برنامجا شاملا مدته خمس سنوات يدرس فيه الطالب برامج تعليمية متطورة للتعامل مع أحدث التقنيات، مع التركيز على الجانب التطبيقى والتدريبى، فضلا عن اكتساب المعرفة النظرية، وذلك فى عدة قطاعات، منها الهندسة، والتكنولوجيا، والهندسة الطبية الحيوية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتميز بإعداد جيل من المؤهلين القادرين على الإبداع والابتكار التكنولوجى مع الانضباط والتحفيز.

كما استعرض كامييو هيروشى التجربة اليابانية فى تطبيق منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN والتى بدأت فى اليابان فى أوائل الستينات، مشيرا للطفرة الكبيرة التى شهدتها اليابان بعد تطبيق هذا النظام التعليمى كنظام من أنظمة التعليم العالى فى عدد من التخصصات، والذى انعكس تطبيقه على الصناعة اليابانية بشكل كبير.

وأوضح رئيس المعهد الوطنى للتكنولوجيا أن هذا النظام تم تطبيقه من خلال إنشاء 51 كلية متخصصة فى التعليم الفنى والتكنولوجى، وذلك فى إطار تلبية احتياجات المصانع اليابانية للعمالة الفنية، مضيفا أن منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN تمر الآن بمراحل تطوير للبرامج؛ لمواكبة التطور التكنولوجى والصناعى فى مجالات علوم المستقبل مثل: (الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات وتأمينها، وعلوم النانوتكنولوجى، والبيوتكنولوجى).

واستعرض الاجتماع، تطبيق تجربة منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN خارج اليابان فى دول (تايلاند، وڨيتنام، ومنغوليا)، والتى اعتمدت على الشراكة القوية بين حكومتى الدولتين.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الوفد المصرى لليابان خلال شهر يوليو الماضى؛ للتعرف على التجربة اليابانية فى تطبيق منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN، وإمكانية تطبيق هذا النظام ضمن نظامى التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم العالى فى مصر.

وناقش الاجتماع آليات التعاون المرتقبة بين الجانبين، وخطوات تطبيق نظام KOSEN بما يتفق مع نظام التعليم فى مصر، ومساهمة الجانب اليابانى فى تطبيق هذا النظام.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى د.أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، د.محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، د.هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.محمد عبدالرحمن القائم بعمل رئيس جامعة مصر الدولية، ومن الجانب اليابانى إيواساكى أكيهيرو مدير مجموعة التعليم العالى والضمان الاجتماعى، وسوزوكى يورى مسؤولة البرنامج بمجموعة التعليم العالى والضمان الاجتماعى بإدارة التنمية البشرية (جايكا).