وزير الاتصالات يفتتح النسخة الأولى من برنامج ManuTech

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، النسخة الأولى من "ManuTech" التى تقام فى مركز مصر الدولى للمعارض (EIEC) بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية. للجمهورية.





وتسلط ManuTech الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية التى نجحت فى إحداث طفرة فى قطاع التصنيع على مستوى العالم. وسلط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على أهمية تعزيز الابتكار الرقمى، واعتماد التقنيات المتقدمة فى التصنيع المحلى لتحقيق التحول الرقمى فى القطاع الصناعى، وزيادة إنتاجيته لتعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الواردات إلى السوق المحلى. وأوضح وزير الاتصالات حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة لتطوير حلول رقمية مبتكرة لمختلف قطاعات الدولة، بما فى ذلك القطاع الصناعى، علاوة على ذلك، تم تنفيذ العديد من المبادرات لتطوير قدرات الشباب فى التقنيات المتقدمة، وخاصة فى التقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

وأشار طلعت إلى أنه يتم إنشاء أول مركز للابتكار الصناعى 4.0 (IIC) فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم الدعم اللازم فى تعزيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية. وأكد اهتمام الدولة بتعميق الصناعات التقنية المحلية ذات القيمة المضافة العالية، مثل تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الدقيقة والأنظمة المدمجة. وأوضح طلعت أن العديد من الإنجازات الملحوظة قد شهدت مؤخرا، منها افتتاح العديد من المصانع للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى استقطاب وفتح أكثر من 20 شركة متطورة فى مجال الإلكترونيات الدقيقة والأنظمة المدمجة. تفقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أجنحة الشركات العالمية والمحلية المشاركة فى ManuTech. واستمع إلى شرح للحلول التى تقدمها هذه الشركات لدعم القطاع الصناعى بأحدث الوسائل التكنولوجية.

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