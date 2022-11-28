انت الان تتابع خبر فيديو مشاجرة السيدات وإشعال النار في منزل بالشرقية.. الأجهزة الأمنية كشفت الحقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية بالكشف عن حقيقة فيديو مشاجرة السيدات وإشعال النار في منزل بالشرقية وهو الخاص بأقاربها، ولذلك قامت وزارة الداخلية بالكشف عن جميع الملابسات أمام الجميع لأنها شغلت بال الكثيرين في الوقت الحالي.

تعدي بالضرب في مشاجرة الشرقية

وأعلنت الأمنية حقيقة انتشار مقطع فيديو جاءت تحت اسم “كاميرات المراقبة تكشف قيام سيدة بإحراق المنازل أقاربها بالشرقية”، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى القنوات الإخبارية تحت عنوان “كاميرات المراقبة تكشف قيام سيدة بإحراق منزل أقاربها بالمولوتوف بالشرقية”.

وظهر بالفحص أنه وصل إلى مركز شرطة الزقازيق في الشرقية بحدوث مشاجرة في إحدى القرى التي تقع داخل دائرة المركز بين كلاً من طرف ثان و4 سيدات أغلبهم مقيمون بنفس القرية لخلافات الجيزة وتبادلوا إثنائها اتعدي بالضرب وقيام واحدة من السيدات من الطرف الثاني بضرورة إلقاء زجاجة بنزين مشتعلة، وهذا ما نتج عنه إصابة احج الأشخاص، وهو مقيم في نفس القرية بحروق نارية في الذراعين والرقبة وهو تصادف بمروره في مكان المشاجرة.