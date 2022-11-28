انت الان تتابع خبر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يكشفها لكل الطلاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتأهب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الإعلان عن التفاصيل الجديدة بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك لحسم الجدل الكبير وجميع الاستفسارات المثارة بخصوصها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة في مؤتمر اليوم

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي قرار حول عقد مؤتمر صحفي عاجل اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، وهو الذي يتم فيه الكشف عن المواصفات الفنية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023، وأيضاً الإعلان عن التفاصيل الخاصة بخطة الوزارة أثناء المرحلة القادم ويكون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وينتظرها جميع الطلاب وأولياء امورهم لانهم يريدون معرفتها في الوقت الحالي لأنها من الأشياء الهامة في الوقت الحالي.