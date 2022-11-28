انت الان تتابع خبر موعد صرف معاشات ديسمبر 2022.. حضروا نفسكم الخير جاي في الطريق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2022، وذلك لأنه يفصلنا عن الصرف أيام قليلة هي التي يتم تقديمها من خلال هيئة التأمينات الاجتماعي، ويبحث كل المستفيدين منها لأنها من أكثر الاشياء التي يريدها الجميع.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022
وسوف يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر بدءاً من الخميس 1 ديسمبر، ويكون طبقاً إلى الجدول الذي حددته التأمينات الاجماعية، والصرف يكون بزيادات الجديدة، ويأتي كما يلي:
- الشريحة الأولى: قيمة المعاشات الأقل من 1000 جنيه بالزيادات الجديدة خلال يومي 1 و2 ديسمبر 2022.
- الشريحة الثانية: قيمة المعاشات من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه بالزيادات الجديدة خلال يومي 3 و4 ديسمبر 2022.
- الشريحة الثالثة: أصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه بالزيادات الجديدة خلال يومي 5 و6 ديسمبر 2022
مرتبات شهر ديسمبر 2022
واما عن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 فقد حرصت وزارة المالية بتحديدي المواعيد الخاصة صرفها على 5 أيام، وسوف تصرف مرتبات ديسمبر 2022 ويكن في أيام كلاً من 22 و25 و26 و27 و28 من ديسمبر المقبل 2022، وهي من الأشياء الذي يبحث عنها ويريد أن يعرفها الجميع بشكل مستمر.