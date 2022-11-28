موعد صرف معاشات ديسمبر 2022.. حضروا نفسكم الخير جاي في الطريق

مرتبات شهر ديسمبر 2022

واما عن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 فقد حرصت وزارة المالية بتحديدي المواعيد الخاصة صرفها على 5 أيام، وسوف تصرف مرتبات ديسمبر 2022 ويكن في أيام كلاً من 22 و25 و26 و27 و28 من ديسمبر المقبل 2022، وهي من الأشياء الذي يبحث عنها ويريد أن يعرفها الجميع بشكل مستمر.