الخشت يعلن سداد المصروفات الدراسية والسكن الجامعي لـحوالي 12 ألف طالب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - خطة الجامعة تستهدف التوسع في دعم ومساعدة الطلاب غير القادرين وذوي القدرات لاستكمال دراستهم وتخفيف أعبائهم الأسرية

تقديم الإعانات المالية والعينية وشراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية لذوى القدرات الخاصة

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن سداد المصروفات الدراسية لعدد 12077 طالب وطالبة تجاوزت سبعة مليون جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

ووضعت جامعة القاهرة خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة والذي يهدف تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.

وتشمل خطة جامعة القاهرة التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد المصروفات الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت وجه خلال جلسة مجلس الجامعة في يونيو الماضي، بتشكل لجنة لدراسة وبحث سبل جديدة ومناسبة لزيادة دعم الطلاب غير القادرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.