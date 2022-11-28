محافظ القليوبية يتابع بعض المشروعات بمدينة شبرا الخيمة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، جولة لمدينة شبرا الخيمة لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة لدفع الأعمال وتزليل العقبات وانهاء المشكلات ميدانيا لتسليم تلك المشروعات وادخالها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لاهالى مدينة شبرا الخيمة.





بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وترميم أنفاق ناصر بميدان المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة والجارى تطويرهم ورفع كفائتهم من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى حيث تم الإنتهاء من معالجة مشكلة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرسانى وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة ومعالجة الفواصل الخرسانية كما تم إنشاء شبكة صرف للمياه داخل الأنفاق وجارى أعمال تركيب الرخام فى جانبى نفق ناصر وأرضياته حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على رفع الإشغالات بالنفق وعدم السماح للباعة الجائلين بالوقوف فى النفق واتخاذ اقصى الاجراءات تجاه المخالفين موجها أيضا بمراجعة انارة الأنفاق بشكل مستمر لتيسير الحركة أمام المشاه، وقد بلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه.



وشدد المحافظ على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير النفق الاول وجارى إستكمال باقى أعمال التطوير وفق خطة زمنية تم الاتفاق عليها مع الشركة المنفذة مطالبا القائمين على التنفيذ بالإلتزام بالمواصفات القياسية والجودة فى الأعمال حتى لا تظهر مشكلات فى المستقبل، مشيرا لأهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ولتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدا عن مجرى الطريق.

وعلى صعيد آخر فى قطاع الطب البيطرى تفقد "المحافظ" أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حى غرب شبرا الخيمة، بتكلفة 32 مليون جنيه تقريبا، والذى يقع على مساحة 2850م2، ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة حيث وجه المحافظ بدفع الاعمال مشيرا أنه جارى التنسيق لاضافة اعتمادات مالية اضافيه لانشاء محطة معالجة صرف للمجزر،ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية، وجارى الإنتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، والتى تأتى ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وأكد "الهجان" أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب فى نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع تطوير منطقة مساكن بهتيم خلف مبنى حى شرق شبرا الخيمة وسيتم رفع كفاءة المنطقة بالكامل من خلال رصف الشوارع ببلاط الانتر لوك وعمل جزر وسطى وأرصفة وانشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين كما وجه المحافظ ايضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضارى للمنطقة وتحويلها الى نموذج حضارى وجمالى يحتذى به.

وجاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينه شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى وممثلى جهاز تعمير القاهرة الكبرى.