تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية لمناقشة إقامة مشروعات ضمن مبادرة «ابدأ»

جدة - نرمين السيد - التقى محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، بالتنسيق مع مسؤولى مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة، لاستعراض ومناقشة الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية بأراضى الجمعيات الزراعية بناحية قلابشو ببلقاس.





المحافظ وجه خلال اللقاء، بالدراسة الوافية للطلبات ونوعية المشروعات ومدى احتياج المنطقة لها، وكذا الملاءة المالية للمتقدمين لإقامة المشروعات، والتصوير الواضح للأرض المرغوب إقامة المشروع عليها، وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية للبدء فى إجراءات التنفيذ.

وقال المحافظ، إن مبادرة "ابدأ"، هدفها توطين الصناعة الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

ونوه بأن المحافظة بكامل أجهزتها، تسعى لتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين فى جميع المجالات، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل فى هذا الشأن.

ولفت إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة، لدعم وتطوير الاقتصاد الوطنى، ودفع عجلة الإنتاج، بإنشاء مصانع جديده تضم العديد من الصناعات التى تحتاج إليها مصر.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة، تتمتع بالأيدى العاملة الوفيرة المدربة، والخبرات المتنوعة فى العديد من الصناعات، التى يجب علينا دعمها وتطويرها.