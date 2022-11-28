7 ملايين جنيه.. جامعة القاهرة تسدد مصروفات 12 ألف طالب من صندوق التكافل

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، سداد المصروفات الدراسية لعدد 12077 طالبا وطالبة تجاوزت 7 ملايين جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعى، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعى ومساعدة كل من يستحق الدعم.





ووضعت جامعة القاهرة خطة للتوسع فى دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة والذى يهدف تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم وتحول دون الاستمرار فى دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية. وتشمل خطة جامعة القاهرة التوسع فى الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد المصروفات الدراسية والسكن الجامعى، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوى القدرات الخاصة وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتى تتمثل فى شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل. يذكر أن الدكتور محمد الخشت وجه خلال جلسة مجلس الجامعة فى يونيو الماضى، بتشكل لجنة لدراسة وبحث سبل جديدة ومناسبة لزيادة دعم الطلاب غير القادرين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

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