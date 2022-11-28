القوى العاملة: اعتمدنا استراتيجية لتقديم الخدمات للمواطن بشفافية

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير خلال اللقاء الذى انعقد بمكتب رئيس المجلس، حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع النواب بهدف الحوار والنقاش، والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم "سوق العمل" بكافة محاوره.

كما ثَمَن الدور الذى لعبه "الشيوخ" فى سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب، وهو "المشروع المُقدم من الحكومة مُممثلة فى وزارة القوى العاملة لتحقيق التوزان فى علاقات العمل ومراعاة كافة التغيرات التى طرأت على عالم العمل المحلى والدولى، وهو ما سيحقق المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وجاء فى بيان صحفى عن وزارة القوى العاملة، أن هذا اللقاء الذى حضره المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ"الشيوخ"، والنائب خالد عيش، عضو "اللجنة"، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد فيه حسن شحاتة، أن القوى العاملة بدأت بالفعل فى تنفيذ استراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات للوطن وللمواطن بكل مصداقية وشفافية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أن هناك ملفات على رأس الأولويات منها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والتدريب والتأهيل، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتفعيل دور صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج، إضافة إلى حماية العمالة المصرية فى الخارج، وأيضا المشاركة فى المفاوضة الجماعية داخل المنشأت لتحقيق التوزان فى علاقات العمل.

كان الوزير قد استمع أمس الأحد، إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفنى، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها، وذلك فى لقاء بمقر "المجلس" مع "اللجنة" برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدى سليم.

وأوضح حسن شحاتة، أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، موضحاً أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج "الحماية الاجتماعية".