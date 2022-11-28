الجامعات تعلن بدء تلقى الطعون ضد المرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:30 صباحاً - حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادت الطلابية والذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، يوم 28 نوفمبر لفتح باب تلقى طلبات الطعون، على أن يتم فحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا للجدول الزمنى، سيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبرالمقبل. وكانت أعلنت الجامعات أمس الأحد، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين والمتقدمين لانتخابات التحادات الطلابية، حيث تم فتح باب التقدم للانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات يوم الخميس الماضى.