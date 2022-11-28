تاج الدين: ملف السياحة العلاجية يتصدر الاهتمامات والأولويات الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن ملف السياحة الصحية أو العلاجية لم يأخذ اهتمامه وعلى فترات طويلة كانوا يحاولون تنشيط هذ الملف المتعلق السياحة العلاجية، مشيرا إلى أن ملف السياحة الصحية يتصدر الاهتمامات والأولويات في الفترة الحالية.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر كانت منفذ لتقديم هذه السياحة العلاجية وكان معظم دول الخليج تأتي لمصر، فضلا عن عدد كبير من مواطني السودان والدول الافريقية يأتون للعلاج.

وشدد الدكتور عوض تاج الدين، على أهمية وجود مؤسسة قومية ممثلة في مجلس الوزراء تتابع ملف السياحة العلاجية الان، متابعا: "خطوة رئيس الوزراء موفقة عشان يكون في كيان يتابع الملف لإزالة كل العقبات وتسهل الحصول على هذه الخدمة واحنا نملك قدرة السياحة العلاجية".