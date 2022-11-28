قطع المياه لمدة 12 ساعة بالدقهلية اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه اليوم الإثنين لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 10 صباحا عن بعض المناطق بمدينة منية النصر وعدد من القرى التابعة لها لإجرء أعمال التطوير والصيانة.





وأوضحت الشركة فى بيانها، أن هذه المناطق تشمل "الدراكسة وميت طاهر وميت الخولى ومؤمن ونطاق الوحدات المحلية لقرى البجلات وميت تمامة وعزبة منشية الجمال ونطاق الوحدة المحلية لقرية ميت حديد". وأهابت الشركة بالمواطنين قاطنى الأماكن المتأثرة بإنقطاع المياه والوحدات المحلية بالقرى المذكورة، وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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