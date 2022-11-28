الصحة: إطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال من 11 لـ 14 ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرا أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 16 مليون طفل.

وأكد عبد الغفار أهمية التطعيم لجميع الأطفال فى الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنويا للحفاظ على مصر خالية من المرض، وسجلت آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض فى عام 2006، وعلى الرغم من ذلك، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.



وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والاتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

كما سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأضاف قنديل أن الحملة يشارك بها حوالى 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم، تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد، مشيرا إلى متابعة أعمال الحملة يوميا من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.