الخارجية: التعاون بين جانبى المتوسط ​​أصبح ضرورة حتمية لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، أن التعاون بين جانبى البحر المتوسط ​​أصبح اليوم ضرورة حتمية لتحقيق أهدافنا المشتركة ومواجهة التحديات.





وقال المتحدث فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "بمناسبة ⁧‫يوم المتوسط‬⁩ نحتفل اليوم بهويتنا المتوسطية المشتركة ووحدتنا وتنوعنا".

وكانت وزارة الخارجية قد قامت الليلة الماضية بإضاءة مبناها بكلمة MED DAY احتفالا بيوم المتوسط الذى يوافق الثامن والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وذكرت وزارة الخارجية أن مصر تحتل مكانة فريدة فى منطقة المتوسط بموقعها المتميز وتاريخ التواصل الثقافى والحضارى بين شعوب المنطقة على أرضها، وتعد مدينة الإسكندرية شاهدة عليه عبر العصور.

واهتمت مصر بالدعوة لوحدة متوسطية منذ تسعينيات القرن الماضى، ولعبت دورا كبيرا فى نشأة المؤسسات المتوسطية الحالية، وأبرزها الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آناليند للحوار بين الثقافات والتى تستضيفها مدينة الإسكندرية.

وأكدت وزارة الخارجية بهذه المناسبة أهمية التعاون الإقليمى المتوسطى لمواجهة التحديات المشتركة فى المنطقة، وعلى رأسها: التغير المناخى، وأمن الطاقة والغذاء، والتصدى للهجرة غير الشرعية، ومكافحة التطرف، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.