جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، الدراسة الأولية لصقل القادة الجدد لجوالات عشائر جامعة الاسكندرية تحت شعار "كونى مستعدة"، من خلال إلادارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بإشراف إدارة الجوالة والخدمة العامة لجامعة الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 27- 29 نوفمبر الجارى بمقر جمعية المرشدات المصرية - فرع الإسكندرية





يذكر أن وزارة الشباب قد انشأت 25 مركزا كشفيا فى مختلف الجامعات الحكومية هذا العام بغرض الوصول لأقصى عدد من الشباب فى ربوع الجمهورية شمالها وصعيدها.

وتهدف مراكز التدريب الكشفى بالجامعات إلى صقل مهارات الشباب الكشفية ليصبح مماثل لشباب الحركة الكشفية العالمية وذلك بغرض شغل أوقات الفراغ فى اكتساب مهارات حياة الخلاء وتوسيع افق الشباب ليصبح منفتح على العالم وتطوراته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت شعار كونى مستعدة.. إطلاق دراسة لصقل القادة الجدد بجامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.