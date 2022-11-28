أمطار متوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، فرص أمطار خفيفة اليوم الإثنين، ليلا على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وخفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30٪، وخفيفة تكون متوسطة على جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 40٪، وخفيفة على شمال وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30٪.









وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة. الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة. مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة. قنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة. أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

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