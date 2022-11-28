بعد توقعات الأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى (بنسبة حدوث 20%)، وكذلك على السواحل الشمالية الغربية (بنسبة حدوث 30%)، بالإضافة إلى وجود فرصة بنسبة 40% لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة شمال وجنوب الصعيد (بنسبة حدوث 30%). وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 22 15 العاصمة الإدارية 22 15 6 أكتوبر 23 15 بنها 22 16 دمنهور 22 15 كفر الشيخ 22 16 المنصورة 22 15 دمياط 22 16 بورسعيد 23 17 الإسماعيلية 23 15 السويس 22 15 الزقازيق 22 16 شبين الكوم 22 16 طنطا 21 16 شلاتين 26 20 الإسكندرية 22 15 العلمين الجديدة 22 15 وادى النطرون 22 16 مطروح 22 14 السلوم 21 13 سيوة 21 08 العريش 22 16 رفح 22 16 الطور 25 17 كاترين 19 07 رأس سدر 26 16 نخل 20 11 طابا 22 15 نويبع 23 14 حلايب 25 20 شرم الشيخ 27 19 الغردقة 27 18 مرسى علم 25 19 الفيوم 22 13 بنى سويف 22 12 المنيا 22 11 أسيوط 23 11 سوهاج 24 13 قنا 25 14 الأقصر 27 15 أسوان 28 15 الوادى الجديد 25 13 أبوسمبل 28 16 أبو رماد 26 21 رأس حدربة 25 20

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