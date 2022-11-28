جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن التجسس بين الزوجين حرام على الطرفين ولا يصح أن يعمله أى طرف من الزوجين، قائلا: "مينفعش حد من الزوج ولا الزوجة يفتش فى تليفون الطرف الآخر والتعامل مع أسرار البيوت من أهم الأشياء".
وأوضح أن الأصل فى الخلافات الزوجية عدم الحكى بما يحدث فى البيت خارج الأسرة، وإدخال طرف ثالث فى كل الخلافات يضيع مهارة الحوار ويدرب الناس على وجود البديل وإن فى حد بديل للزوج والزوجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين الفتوى بدار الإفتاء: مينفعش حد من الزوجين يفتش فى تليفون التانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.