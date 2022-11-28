أمين الفتوى بدار الإفتاء: مينفعش حد من الزوجين يفتش فى تليفون التانى

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن التجسس بين الزوجين حرام على الطرفين ولا يصح أن يعمله أى طرف من الزوجين، قائلا: "مينفعش حد من الزوج ولا الزوجة يفتش فى تليفون الطرف الآخر والتعامل مع أسرار البيوت من أهم الأشياء".

وأوضح أن الأصل فى الخلافات الزوجية عدم الحكى بما يحدث فى البيت خارج الأسرة، وإدخال طرف ثالث فى كل الخلافات يضيع مهارة الحوار ويدرب الناس على وجود البديل وإن فى حد بديل للزوج والزوجة.