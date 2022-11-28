الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقال خلال برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، إنه بالأمس شهدت أغلب المناطق غطاء سحابي، حجب أشعة الشمس، متابعا: نتوقع أن نتعرض لامتداد منخفض السودان الموسمى خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأضاف أن المنخفض سيمتد على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى وجود منخفض فى طبقات الجوى العليا، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب وتساقط الأمطار.