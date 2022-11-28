محافظ الوادى الجديد: نسب الإشغالات مرتفعة فى فنادق المحافظة خلال الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة فى مجال السياحة العلاجية ويوجد أكثر من 50 فندقا بيئيا فى الوادى الجديد بها الكثير من السياح، مشيرا إلى أنه من أول شهر ديسمبر إلى شهر مارس خلال فترة الشتاء نسبة الإشغالات مرتفعة. وأضاف أن نسبة الاشغال فى الوادى الجديد تتخطى الـ70% بالموسم السياحى الشتوي.

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