جامعة طنطا: مشاركتنا فى معرض القاهرة للتكنولوجيا تدعيمًا للمبادرة الرئاسية

جاء ذلك خلال مشاركة الجامعة اليوم الأحد فى المؤتمر، والذى يُعقد اعتبارًا من اليوم حتى الـ30 من نوفمبر الجارى، تحت شعار "قيادة التغيير" "Leading Change"، وذلك لعرض البرامج الدراسية التخصصية التى تقدمها كليات الجامعة فى التعليم الجامعى، حيث شهد جناح الجامعة إقبالا كبيرا من الزوار.
وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تحرص على توفير وسيلة انتقالات لطلاب الجامعة على مدى أيام المؤتمر والمعرض لضمان مشاركتهم واستفادتهم من أحدث التقنيات فى مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى، مشيدا بما رصده خلال المؤتمر والمعرض من تقديم أنظمة حديثة ومتطورة يمكن استغلالها فى كافة مجالات التنمية.
وأفاد الدكتور محمد النمر المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية والمعرفية بأن التطورات المتسارعة فى مجالات التكنولوجيات الرقمية تتيح الفرص الكاملة نحو التطوير المستمر للأنظمة وما يرتبط بها من تحقيق الحوكمة المالية والإدارية والمعرفية، وهو ما يعنى أنه لا توجد حدود للتطوير التكنولوجى والمؤسسى ويسيران فى خطوط متوازية فى علاقة طردية.
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