الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على القاهرة غدا بسبب منخفض جوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 11:27 مساءً - قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية، إن هناك منخفضا جويا مستمرا حتى الثلاثاء، متوقعا سقوط أمطار خفيفة على القاهرة غدا وعلى فترات متقطعة، لكنها لا ترتقى للأمطار التي سقطت على السعودية وتسببت في السيول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى عبر قناة دى إم سى، أن المنخفض الجوي الذي تأثرت به السعودية يتزامن مع المنخفض آخر قادم من البحر المتوسط وسيسمح بفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، لافتا : " سيول جدة لا يمكن أن تحدث في مصر خلال ال48 ساعة اللي جايه ولكن تتأثر مصر بدء من غدا بامتداد منخفض جوي"،

وتابع : " المنخفض الجوي الذي تأثرت به السعودية محمل برياح محملة بكميات محملة من الرطوبة وأدى لسقوط أمطار غزيرة، ولكن لمصر امتداد هذه الكتلة الجوية تؤدي لأمطار خفيفة ومتوسطة فقط".