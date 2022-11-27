فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022 .. استعلم عنها وادفع من هنا في ثواني معدودة

رياض - احمد صلاح - استخدم عدد كبير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية محرك البحث الأشهر في العالم جوجل، لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022، وذلك قبل قيام المحصلين بالتوجه إلي منازل المشتركين.وفي هذا السياق قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتحديد عدد من الخطوات التي يمكن للمواطن اتباعها لمعرفة قيمة فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022، والتي سوف نقوم بالكشف عنها خلال التقرير التالي:
الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022:
1- الدخول إلي موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق الضغط هنا.
2- النقر على أيقونة ” خدماتنا”.
3- تحديد شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها.
4- كتابة رقم الدفع الإلكتروني المدون إلى أي فاتورة قديمة.
5- النقر على أيقونة التالي.
6- سوف يتم ظهور جميع الفواتير المطلوب دفعها.
كيفية دفع فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022:
1- النقر على أيقونة السداد الآن.
2- كتابة البريد الإلكتروني.
3- كتابة رقم الهاتف.
4- النقر على أيقونة “استمرار”.
5- تحديد الطرق المناسبة للسداد.
6- كتابة بيانات بطاقة الائتمان.
7- الضغط على “الدفع”