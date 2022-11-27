انت الان تتابع خبر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. طريقة تسجيل الاستمارة لكل الطلاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالبدء اليوم الأحد في فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والتشديد على جميع المدارس بكل المحافظات بأهمية مراجعة استمارة التقديم الإلكترونية التي تسلم لهم من خلال الأب، وأيضاً التأكد من أنها صحيحة.

تسجيل استمارة طلاب الإعدادية 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه وفقاً إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والخاص بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأحد 14 يناير 2023، وتمت الإشارة إلى أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022/2023 ويتم وضعها والكشف عنها من خلال مديريات التربية والتعليم في كل المحافظات، وجميع الامتحانات ليست موحدة.

وحرصت الوزارة على تقديم طلب بملء استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونياً، وذلك للتقديم إلى الامتحانات بعد أن يتم التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على القاعد الخاصة بالبيانات، والتوضيح في خطاب إلى كل المديريات انه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء العديد من التعديلات الهامة عن طريق استمارة إلكترونية لكل الطلاب، ويكون بالدخول على هذا الرابط لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.