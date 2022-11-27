انت الان تتابع خبر حالة الطقس غدا الأثنين 28 نوفمبر 2022: أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، على محافظات جمهورية مصر العربية، خاصة في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس غدا سوف تكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين سيكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة.

أماكن سقوط الأمطار غداً الأثنين 28 نوفمبر 2022:

وأشارت الهيئة أن هناك عملية تكوين سحب بسبب منخفض السودان الموسمي، مما يشير إلي سقوط أمطار على جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ووسط سيناء بحيث ستكون هذه الأمطار خفيفة إلي متوسطة