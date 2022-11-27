بالمؤتمر الصحفى غدا.. وزير التعليم يعد أولياء الأمور بالإجابة عن أسئلة حول امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - وجه أولياء أمورأسئلة لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، مطالبين بالإجابة عنها غدا بالمؤتمر الصحفى الذى سيتم عقده لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث رد الوزير على أولياء الأمور، قائلا: حاضر فى إشاره منه إلى الإجابة عن هذه الأسئلة أثناء عقد المؤتمر.

ـ فى ظل العجز الصارخ فى عدد المعلمين كيف سيتم توفير معلمين (ثانوية عامة) على دراية بالمنهج لتصحيح الأسئلة المقالية طبقا للتصريح بأنه سيكون هناك 3 معلمين لتصحيح السؤال المقالي الواحد؟

ـ التعبير وال writing فى اللغة الأولى والثانية كيف سيكون الإجابة عليهم (short essay) إجابة سطرين ثلاثة؟

ـ ما هو عدد الأسئلة فى كل مادة بعد عودة الأسئلة المقالية لانه صعب يكون نفس عدد الأسئلة فى نفس وقت زمن الإجابة؟

ـ هل سيتم نزول نموذج إجابة لكل مادة بعد الامتحانات؟

ـ فى حالة تظلم الطالب هل سيطلع على ورقة الأسئلة الخاصة به ليعرف ماذا كان السؤال الذى إجاب عنه؟