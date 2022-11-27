أخبار مصرية

أردوغان: بناء العلاقات مع مصر سيبدأ باجتماع الوزراء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن بناء العلاقات مع مصر سيبدأ باجتماع الوزراء، وفق الخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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