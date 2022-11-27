تحصين الثروة الحيوانية بالعريش ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - وأكد أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش فى - بيان له اليوم الأحد - أن الحملة جرت اليوم بتجمعى زارع الخير والصالحين بالعريش لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وكذا تجريع الديدان الداخلية طبقا لخطة الإدارة البيطرية.

ومن جانبها.. طالبت الدكتورة وسام حمدى مدير الإدارة البيطرية بالعريش المربين بالحرص على التحصين، مشيرة إلى أن التحصين يحمى الماشية بنسبة كبيرة ضد المرض لمدة من 3 إلى 4 شهور، وأن التحصين غير مكلف.

وأشارت إلى أن مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.