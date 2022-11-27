كأس العالم 2022.. منتخب كندا ثانى المودعين للمونديال رسميا بعد قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أصبح منتخب كندا ثانى المنتخبات التى تودع بطولة كأس العالم 2022، بعد الهزيمة الثقيلة أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

وفقد منتخب كندا أى فرص للتأهل بعد الهزيمة فى أول مباراتين ليكون ثانى منتخب يودع البطولة بعد منتخب قطر صاحب الأرض الذى ودع هو الآخر البطولة بعد الهزيمة فى أول مباراتين.

افتتح كندا أهداف المباراة عن طريق ألفونسو ديفيز فى الدقيقة 2 من المباراة، وهو أسرع هدف فى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هدف ألفونسو ديفيز بعد 68 ثانية هو أسرع هدف فى النسخة الحالية من كأس العالم، كما أنه أسرع هدف في دور المجموعات بالمونديال منذ هدف الأمريكي كلنت ديمبسي في مرمى غانا في 2014 (بعد 29 ثانية).

ونجح أندري كراماريتش في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب الكرواتى بالدقيقة 36 من زمن المباراة، ثم أضاف ماركو ليفايا الهدف الثانى في الدقيقة 44.

وأضاف أندري كراماريتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتى في شباك نظيره منتخب كندا، بالدقيقة 70 من زمن المباراة، ثم اختتم لوفرو ماجر الرباعية بالدقيقة الأخيرة.