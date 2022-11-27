غادة شلبي : مصر الـ 26 عالميًا في السياحة العلاجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - كشفت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن ملف السياحة العلاجية له شقين هما السياحة والعلاج، وتقوده وزارتا الصحة والسياحة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة تطلع بدور كبير في السياحة العلاجية من خلال تهيئة المنشآت التي تستقبل السائحين، وتحديد الأمراض التي سيتم التعامل معها والفريق الطبي المؤهل للتعامل مع السائحين.

وأردفت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أنه لا يوجد تأشيرة سياحة من أجل العلاج للقادمين من الخارج، ولكن القادمين يدخلون مصر بتأشيرة سياحية عادية.

واستطردت أن هناك العديد من الدول المستهدفة لجذب رعاياها للسياحة العلاجية في مصر وهذه الأسواق السياحية تحتاج المزيد من التسهيلات.

وأكدت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن مصر تحتل المرتبة الـ 26 عالميا في السياحة العلاجية،وتقصد أماكن مختلفة مثل عيون المياه الكبريتية والاستشفاء بالرمال الواحات وعيون موسى وسيوة وسفاجا.

ولفتت إلى أن الموسم السياحي الحالي إيجابي، وهناك تعظيم كبير للسياحة من خلال الحملات التي تم القيام بها، ومشاركة القطاع الخاص في مختلف المعارض.

واختتمت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، كلامها مشيرة إلى أن السياحة الثقافية تشهد انتعاشة غير مسبوقة منذ فترة وتحديد للأقصر وأسوان والبحر الأحمر.