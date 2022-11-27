عاجل- أمطار تصل إلى القاهرة.. تفاصيل طقس الإثنين (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدًا الإثنين، حيث تستمر الأجواء الغائمة على معظم الأنحاء، ويتساقط خلالها أمطار عشوائية على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد قد تصل إلى القاهرة ليلًا.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسم توضيحى لتوزيع كمية الأمطار على مصر والمناطق المجاورة، حيث تكون متفاوتة الشدة على الصحراء الغربية "سيوة" وجنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب - شلاتين - مرسى علم"، فيما يسود طقس لطيف نهارًا على شمال البلاد مائل للبرودة ليلًا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

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