طبيب "أنغام": هترجع لجمهورها خلال أيام.. ووالدها: صحتها عال العال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 08:30 مساءً - قال الدكتور أكرم العدوى الطبيب المعالج للفنانة أنغام، إن النجمة فى حالة تحسن وكانت تعانى من انسداد فى الأمعاء.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أنه تم غلق الأنبوب، وبدأت تأكل وتشرب وتسير فى مسار منضبط، مضيفا: "هترجع لجمهورها خلال الأيام القادمة".

من جانبه قال الموسيقار محمد على سليمان والد النجمة أنغام: "حالتها الصحية عال العال وقريبا هنشوف النجمة أمام جمهورها وبتاكل وبتشرب وبتتكلم ونفسيتها بتتحسن".

كان الموسيقار محمد على سليمان والد الفنانة أنغام، قال إن حالة الفنانة الكبيرة تتحسن قائلا : الحمد لله أنغام بصحة كويسة والوعكة الصحية وحجزها فى المستشفى شيء عابر ومفيش أى مشاكل عندها وإن شاء الله هتكون فى ظرف يوم أو يومين بصحة جيدة وخارج المستشفى.