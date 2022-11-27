وزارة الخارجية تضئ مبناها بكلمة «MED DAY» احتفالا بيوم المتوسط

جدة - نرمين السيد - أضاءت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، مبناها ليلا بكلمة "MED DAY" احتفالا بيوم المتوسط، والذى يوافق 28 نوفمبر من كل عام، وتتشارك مصر وسائر الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط فى الاحتفال به.





وقالت وزارة الخارجية - فى بيان - "إن مصر تحتل مكانة فريدة فى منطقة المتوسط بموقعها المتميز وتاريخ التواصل الثقافى والحضارى بين شعوب المنطقة على أرضها، وتعد مدينة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية شاهدتين عليه عبر العصور". وأضافت أن مصر اهتمت بالدعوة لوحدة متوسطية منذ تسعينيات القرن الماضى، ولعبت دورًا كبيرًا فى نشأة المؤسسات المتوسطية الحالية، وأبرزها الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة "آناليند" للحوار بين الثقافات، والتى تستضيفها مدينة الإسكندرية. وشدد على أهمية التعاون الإقليمى المتوسطى لمواجهة التحديات المشتركة فى المنطقة، وعلى رأسها: التغير المناخى، وأمن الطاقة والغذاء، والتصدى للهجرة غير الشرعية، ومكافحة التطرف، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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