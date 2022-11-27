وزير الزراعة: الإفراج عن 120 ألف طن ذرة وصويا بقيمة 62 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الزراعة - فى بيان مساء اليوم الأحد - إن ذلك يأتى فى إطار متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.

وأضاف أن الإفراج شمل 79 ألف طن من الذرة بحوالى 28 مليون دولار، وحوالى 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 29 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 4 ملايين دولار، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى وحتى 24 نوفمبر الجارى 876 ألف طن منها 611 ألف طن ذرة، و265 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 432 مليون دولار.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتى تعد المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزى واتحاد الدواجن للإفراج الدورى عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.