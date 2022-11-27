انت الان تتابع خبر شقق الإسكان لمحمودي ومتوسطي الدخل .. لو مرتبك أقل من 8000 جنيه الحجز هيشتغل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، بطرح العديد من الشقق السكنية للمواطنين الذين تقل مرتباتهم عن 8000 جنيهاً مصرياً في الشهر، في الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية.وتحدد وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطن للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الوزارة التي تطرحها لمحدودى ومتوسطى الدخل.

في التقرير التالي سوف نقوم بالكشف عن شقق الإسكان لمحمودي ومتوسطي الدخل:

1- المتقدم لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

2- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر).

3- المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها.

4- المرتب من 1500 جنيه حتى 8 آلاف جنيه.

5- من المتوقع أن يكون منتصف العام القادم .

6- يتواجد في عدد كبير من المحافظات خاصة القاهرة الكبرى، مثل مدن حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة و15 مايو وحدائق العاصمة ومدينة العبور الجديدة.

مشروع الإسكان المتوسط:

1- متوسط الوحدة الـ115 مترا من 450 ألفا حتى 950 ألف جنيه.

2- تتواجد في مدن الصعيد مثل مدينة ناصر غرب أسيوط والمنيا الجديدة، أما في القاهرة يكون المكان الأفضل في مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، ومدينة العبور.

3- سوف يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، عن طريق مشروع تطوير عواصم المحافظات في 9 محافظات مختلفة.