انت الان تتابع خبر استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك .. وزيرة الهجرة تعلن عن مفاجأة غير متوقعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، تفاصيل جديدة بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم، التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي خلال الفترة الماضية.وأوضحت جندي في خلال لقاءها أبناء الجالية المصرية بالرياض، بمقر القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، أن استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك من الجمارك والرسوم يمكن الحصول عليها من المنقطة الحرة داخل جمهورية مصر العربية ودن الحاجة إلي الاتيان بها من الخارج.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين أن عملية شراء السيارات من المنقطة الحرة معفاه من الجمارك والرسوم تخضع لعدد من الشروط والتي من أهمها أن يكون المواطن مقيمًا بالخارج وبنفس الامتيازات التي تشتمل أن يقوم بوضع الأموال في حسابك بنكي قبل تحويلها إلي وزارة المالية بثلاثة أشهر.