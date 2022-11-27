السفير أحمد بكر: منتدي مصر وموريشيوس نقلة نوعية لعلاقات القطاع الخاص المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - استمرت فاعليات اليوم الاول المكثفة لمنتدي الاعمال بين مصر وموريشيوس والذي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي ، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس ” EDB”.

وحضر الملتقى 12 سفيرا من سفراء الدول الأفريقية في مصر ، مؤكدين بحضورهم على أهمية الفعاليات التي تُطلقها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، كما شهد مشاركة واسعة لأكثر من 200 شخصية من رجال الأعمال، وممثلي المنظمات، والحكومات، والسفراء الأفارقة، والإعلاميين الكبار.

و أبدي السفير احمد بكر نائب مساعد الخارجية سعادته بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية بالمنتدي وكذلك الاجتماعات الثنائية للمستثمرين في كلا البلدين ، مرحباً بالمشاركين والمنظمين لهذا الحدث الذي يسهم في دفع التجارة والاستثمار بين الجانبين واواصر التعاون في جميع المجالات بين مصر وموريشيوس.

وأكد السفير أحمد بكر أن ثمار هذا المنتدي سوف تشكل لبنة اساسية لافاق مستقبلية ارحب بين البلدين الشقيقين، مشددا علي أن تبادل وفود رجال الاعمال يعزز ارادة العمل المشترك لانجاز البنية التحتية الافريقية المؤهلة لانسيابية السلع والخدمات بما يرقي بتطلعات الجانبين .

كما أبدي السفير احمد بكر توقعة بانعكاس ذلك الحراك ايجاباً علي تفعيل منطقة التجارة البينية الحرة الافريقية وتمكينها من تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر ودول القارة وتحديدا صاحبة الحدث اليوم موريشيوس حتي يمتد ليشمل ربوع افريقيا جمعاء.

وفي نهاية كلمته قدم نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية الشكر لجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي علي ما يقدمونه من نموذج يحمل النشاط والحيوية والفكر المتقدم في عمق مجتمع الاعمال الافريقي ، والذي بدأت تظهر ملامح ثماره الجيدة في التعاون مع القطاع الخاص في العديد من دول القارة الأفريقية.