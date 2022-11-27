القنصل المصرى يلتقى مع أمين عام دار الفتوى بسيدنى

جدة - نرمين السيد - زار السفير محمد خليل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى سيدنى، دار الفتوى بسيدنى لتسليم مجموعة من المطبوعات والإصدارات المهداة من كل من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مكتبة دار الفتوى.





وقد تضمنت المطبوعات عددًا من الإصدارات الهامة التى تحارب الفكر المتطرف، وأيضًا تعنى بإزالة عدد من المفاهيم المغلوطة والتى تم ترجمتها تحت إشراف كل من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية. والتقى القنصل العام خلال الزيارة بالشيخ الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى بسيدنى، لمناقشة عدد من مبادرات التعاون مع الأزهر الشريف. يذكر أن، الشيخ الدكتور سليم علوان، شارك فى المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى نظمته وزارة الاوقاف تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره، ضوابطه، رجاله، والحاجة إليه" فى سبتمبر الماضى، كما شارك فى مؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة الذى نظمته دار الإفتاء المصرية خلال الفترة من 17-18 أكتوبر الماضى.

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