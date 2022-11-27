محافظ الوادى الجديد يحيل 3 مسؤولين بالتعليم للتحقيق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ونائبه حنان مجدى، اليوم الأحد، لمدرسة الشركة الجديدة الابتدائية الإعدادية بقرية 30 يونيو، التابعة لإدارة الخارجة التعليمية؛ لمتابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية يرافقهما رئيس المركز جهاد متولى.
ووجه المحافظ، مدير عام التربية والتعليم بتشديد المتابعة وتكثيف المرور على المدارس؛ للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتواجد موجهين العموم ومرورهم الدورى على المدارس.
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