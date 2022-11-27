انت الان تتابع خبر عاجل.. بوابة الحج المصرية.. قرار جديد من وزارة الداخلية يهم كل المعتمرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الجريدة الرسمية بالتحديد العدد الصادر صباح اليوم، بنشر قرار وزارة الداخلية رقم 2308 لسنة 2022، وهو الخاص برسم إنشاء وتحديث بوابة الحج المصرية ووهي الموحدة للحج والتي يهتم بها جميع الحجاج والمعتمرين.

قرار جديد حول بوابة الحج المصرية

ونص القرار الجديد على تحصيل رسم بقيمة 1000 جنيه وهو يأتي مقابل أن يتم إصدار أسم مستخدم وكلمة مرور على البوابة المصرية الموحدة للحج، وتقدم نسبة 50% من هذا الرسم أو ما يساعد في تغطية تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة، ويكون أياً منهم أكبر لحساب وزارة الداخلية وتحول باقي الحصيلة للخزانة العامة، وهي من أبرز القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل الداخلية لتقديم أفضل خدمة للحجاج والمعتمرين.