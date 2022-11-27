التعليم تجرى مقابلات للأعضاء المرشحين للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بأسماء المقبولين بالإعارة إلى البعثة التعليمية المصرية بالسودان، للعام الدراسى الحالى 2022/2023، كما طالبت الوزارة المديريات التعليمية، بسرعة إخطار المقبولين وإبلاغهم بالحضور إلى الإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم يوم الإثنين 28 نوفمبر، وإحضار المستندات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للمقبولين بالإعارة إلى البعثة التعليمية بالسودان:

- مفردات المرتب بعد العلاوة.

- صورة إيصال سداد النقابة.

- صورة إيصال سداد الزمالة.

- إخلاء الذمة المالية.

- فتح حساب لدى أى بنك بالعملة الأجنبية (دولار).

- جواز سفر سارى الصلاحية+2 صورة شخصية.

- البطاقة الصحية الدولية من أى مستشفى حكومي.

- شهادة صحية معتمدة تثبت خلو المعار من إصابته بفيروس سي.