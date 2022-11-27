رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الشباب والرياضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة وضعت خلال السنوات الماضية وحتى الآن أهدافًا ومحاور رئيسية للنهوض بالمنظومة الرياضية على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ من أجل تحسين البنية التحتية الرياضية، وتطوير مراكز الشباب، وبناء الإنسان المصري وتشجيع النشء والعمل الجماعي.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أشرف صبحي عرضا يتضمن أهم ملامح عدد من مشروعات الوزارة، والتي من بينها الإنشاءات الشبابية، والمشروع القومي للمدن الشبابية، بالإضافة إلى مشروعات مراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وفيما يتعلق بالإنشاءات الشبابية، أوضح الدكتور أشرف صبحي أنها تشمل المشروع القومي للمعسكرات الذي يتم من خلاله تنفيذ أعمال إنشائية ورفع كفاءة وتطوير عدد من المعسكرات بمحافظات: الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والبحيرة، والدقهلية، ويمثل المشروع أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة في الفترة الحالية، في ضوء حرصها على التوسع في إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التي تتيح الخدمات للنشء والشباب.

وفي هذا الإطار، قال الوزير: هذا المشروع يمثل إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، ونستهدف من خلاله مشاركة الشباب في أعمال المعسكرات والتخييم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعريفهم بالمعالم السياحية والبيئية، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في السياحة العلاجية والاستشفائية، والتدريبات الهوائية واللاهوائية للفرق والمنتخبات القومية، موضحا أن الوزارة تخاطب، من خلال هذا المشروع، مختلف فئات الشباب المصري من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وشباب العمال والفلاحين، وغيرهم.

أما فيما يخص المشروع القومي للمدن الشبابية، فأوضح وزير الشباب والرياضة أنها تتضمن إقامة عدة مدن للشباب في عدد من مدن الجمهورية، من بينها المدينة الشبابية بكل من الغردقة، وبورسعيد، والخارجة، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والسويس، والمدينة الشبابية البدوية بالداخلة، حيث تتضمن مشروعات المدن الشبابية إقامة فنادق إقامة، ومطاعم، وورش عمل، وقاعات للمؤتمرات وكافيتريات، بالإضافة إلى ملاعب خماسية، وحمامات سباحة.

كما سرد الوزير تفاصيل مشروعات إنشاء وتطوير مراكز الشباب في عدد من المدن، بما يشمله من مبان إدارية وحمامات سباحة وإنشاء وتطوير الملاعب بمراكز الشباب، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن مراكز التنمية الشبابية بكل من كفر الشيخ، ومدينة السادس من أكتوبر ( مركز شباب الجزيرة2)، ومركز التنمية الشبابية بكفر شكر.

وشهد الاجتماع أيضا تقديم شرح تفصيليّ لموقف المشروعات الشبابية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، التي تتضمن تطوير 984 مركز شباب بالمرحلة الأولى، من خلال الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي الوقت نفسه، عرض الدكتور أشرف صبحي الموقف التنفيذي لمشروع الإنشاءات الرياضية التي تنفذها الوزارة ضمن الخطة الاستثمارية، وهي استاد بورسعيد الرياضيّ، ومركز الطب الرياضي بمدينة نصر والسويس، بالإضافة إلى مجمع حمامات السباحة الأوليمبي باستاد السويس، بجانب مقر الاتحادات واللجنة الأوليمبية ومتحف التفوق الرياضي، والقرية الأوليمبية بالبحر الأحمر ( مدينة الغردقة)، فضلا عن تطوير منشآت استاد العريش، ومدرسة الموهوبين بالإسماعيلية، ومشروع الملاعب المفتوحة بمحافظات الجمهورية، وكذا مشروع تطوير نادي "النادي" بشيراتون.