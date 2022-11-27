حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية .. ”التعليم” تحسم الجدل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - في الوقت الذي تتنامى فيه الأنباء عن سوء الأحوال الجوية وتوقعات بهطول الأمطار على عدد من المحافظات وبالأخص المحافظات الساحلية، تتزايد توقعات وبحث الطلاب وأولياء الامور على محرك البحث جوجل حول أخبار تفيد بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية في هذه المحافظات وبسبب انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس .

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد حسمت الجدل حول هذا الأمر ونفت وجود أي نية لتعطيل الدراسة، مؤكدة على أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة وانه لا نية لتأجيل الدراسة، وطالبت الطلاب بالتزام الحيطة نتيجة انتشار الفيروس في المدارس هذه الأيام، مؤكدة على عدم خطورة الفيروس المخلوي، كما أن وزارة الصحة قد أعلنت أن الفيروس المخلوي لا يشكل تهديدا على الطلاب، ولا داعي للذعر بين أولياء الأمور خوفاً من تحوله لوباء.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لمدة الـ72 ساعة القادمة بداية حتى الثلاثاء 29 نوفمبر.

وكشفت هيئة الأرصاد حقيقة تعرض البلاد سيول جارفة مثلما حدث في بعض مناطق بالسعودية، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة محافظة جدة الخميس الماضي كما غمرت عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلا من الأضرار بالسيارات كما سبق وأعلنت إمارة مكة المكرمة، وفاة شخصين بسبب الأمطار الغزيرة وأهابت بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة , وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، حجم الدمار الذى طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية في جده ومكة .

وأكد خبراء الأرصاد أنه على الرغم من تأثر البلاد يومي الإثنين والثلاثاء بنفس المنخفض الذي أثر على جدة ، إلا أنّ التوزيعات الضغطية والطبيعة الجغرافية لمصر تختلف كثيرًا عن السعودية وبالتالي لن تتأثر البلاد بنفس كمية الأمطار التي أثرت على جدة مشددين علي ان مصر بعيدة تمام عن تكرار هذا السيناريو ولكن تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على معظم المناطق الجنوبية للبلاد من شمال الصعيد إلى أقصى الجنوب يدفع كمية من الرطوبة كما يؤدي لارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويترافق معه حوض علوي يهيئ الفرصة لسقوط الأمطار.

وعن حالة الطقس خلال هذين اليومين تتأثر مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الاحمر بأمطار خفيفة إلى متوسطة وتصبح الاجواء غائمة بشكل عام يوم الاثنين 28 نوفمبر وتصل إلى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

وعن كميات الأمطار التي تؤثر على البلاد أفاد خبراء الهيئة تكون خفيفة إلى متوسطة غدًا على بعض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح ومناطق من جنوب البحر الأحمر، لتمتد يوم الثلاثاء مع امتداد منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا تصل إلى شمال الصعيد وسيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري تكون متفاوتة الشدة ولكنّها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.