مدبولى يتابع مع البنك المركزى إتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع

جدة - نرمين السيد - تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه اليوم الأحد مع محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، عددا من الملفات، فى إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافى عند المستويات الآمنة.





وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعى. وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزى، وفى هذا السياق يجرى العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحى، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين فى الخارج، وغيرها.

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