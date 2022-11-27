جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بجهود القيادة السياسية فى توفير خدمات على أعلى مستوى بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منها 39 وحدة بيطرية تم إنشاؤها وتطويرها بقرى المبادرة، فضلا عن مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.





جاء ذلك خلال افتتاحه مع نائبه حنان مجدى، اليوم الأحد، الوحدة البيطرية بقرية 30 يونيو بالخارجة، والتى تم إنشاؤها بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقهما مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة الدكتور ناجى عوض، ورئيس المركز جهاد متولى. وتفقد المحافظ أقسام الوحدة التى تضم معمل فحص العينات، ومركز تحسين وراثى، وصيدلية بيطرية، ووحدة جراحة وتعقيم واستراحة، موجها بالإعلان عن أسعار الأدوية، وحصر نسب التردد الشهرى على الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، وتحديد أفضل الوحدات فى أداء الخدمة للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. محافظ الوادى الجديد يفتتح الوحدة البيطرية فى الخارجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.